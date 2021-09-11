11.09.2021 (16:38)

Сверхзвуковые истребители МиГ-31БМ ЗВО перехватили условного нарушителя в небе над Ленинградской областью

Два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ авиационного полка 6 армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного в Тверской области, отработали перехват условного нарушителя государственной границы в небе над Ленинградской областью в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

В ходе розыгрыша эпизода учения экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ провели поиск и уничтожение самолетов условного противника на средних высотах, в роли которых выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Звено перехватчиков МиГ-31БМ из состава дежурных сил ПВО в ходе патрулирования воздушного пространства обнаружили группу летательных аппаратов, не отвечающих на запросы системы опознавания «свой-чужой». Для предотвращения авиаудара «условного противника» дежурные экипажи перестроились в боевые двойки, вытеснили и условного уничтожили воздушные цели, предотвратив уничтожение крупных тепло- и гидроэлектростанций.

Всего в ходе отработки учебно-боевых задач в рамках учения экипажи дежурных сил противовоздушной обороны ЗВО выполнили около 20 самолетовылетов, отработав самостоятельное обнаружение, сопровождение, принуждение к посадке и условное уничтожение нарушителей воздушного пространства.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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