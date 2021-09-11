11.09.2021 (16:27)

Подразделения армейского корпуса БФ отработали действия в маневренной обороне и в наступлении в ходе ССУ «Запад-2021» на полигоне «Правдинский»

На полигоне «Правдинский» в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» разыгран эпизод практических действий сил, в ходе которого отработаны задачи ведения маневренной обороны на конечном рубеже и в наступлении с использованием авиации.

К участию в эпизоде учения привлекались подразделения армейского корпуса, соединений противовоздушной обороны и морской авиации Балтийского флота.

В ходе учения, под прикрытием ударов авиации и огня артиллерии, обороняющейся стороной была осуществлена фортификация занимаемого рубежа с целью проведения дальнейшего контрнаступления.

Для обеспечения прикрытия наступления действий в заданных районах осуществляли дежурство истребители Су-27. С целью завоевания господства в воздухе и отражения ударов воздушного противника самолёты истребительной авиации имитировали ведение воздушных боёв для расчистки воздушного пространства. В ходе отработки задач экипажи выполняли маневрирование на предельных параметрах по перегрузке и углу атаки.

По плану командира армейского корпуса после остановки условного противника перед передним краем всеми силами и средствами объединения по ним был нанесен сосредоточенный огневой удар.

Поражение выявленного «неприятеля» осуществлялось комплексно, при этом действия авиации чередовались с нанесением поражения ракетными войсками и артиллерией. Точечно уничтожались выявленные средства разведки и колонны бронетехники условного противника, осуществляющие выдвижение в пределах досягаемости ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня «Ураган». Для наиболее эффективного поражения целей, скрытых рельефом местности, и объективного контроля нанесенного противнику ущерба активно применялись комплексы беспилотных летательных аппаратов.

В ходе эпизода, с целью снижения боевых возможностей сухопутной группировки войск противника, фронтовые бомбардировщики Су-30СМ нанесли удар по заранее разведанным объектам в глубине: командным пунктам, полевым складам вооружения и тылового имущества. Тем самым были созданы благоприятные условия для перехода от обороны в наступление мотострелковых и танковых частей с минимальными потерями.

Еще один удар по позициям «противника» был нанесён самолетами морской авиации Балтийского флота Су-24 и Су-30 СМ.

Летчики выполнили имитацию бомбометания с пикирования авиационными бомбами ФАБ-250. Такой способ бомбометания обеспечил успешное преодоление противовоздушной обороны в районе цели, дал возможность задействовать фактор тактической внезапности, что позволило авиации действовать в условиях низкой облачности.

Перед началом контрудара артиллерия сосредоточенным огнем и огнем по отдельным целям нанесла поражение средствам высокоточного оружия, танкам и бронированным машинам, тем самым нарушив огневые порядки условного противника и создав условия для уничтожения их огнем из танков и БМП.

Работу артиллерии поддержали экипажи вертолетов огневой поддержки Ми-24. Выполняя задачу, они заходили на цель на малых высотах с огибанием рельефа местности.

В свою очередь, действия авиации «противника» имитировалось с помощью осветительных мин. Огонь по имитированным воздушным целям вели подразделения ПВО, вооруженные зенитными ракетно-пушечными комплексами «Тунгуска», а также переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла».

После сосредоточенного удара артиллерии, авиации, танковой роты и танковых взводов, живая сила и бронетехника условного противника в опорных пунктах поражалась с использованием приема «танковая карусель», выработанного благодаря опыту военной операции в Сирии, что делает боевые машины практически неуязвимыми.

В преддверии наступления были применены установки разминирования УР-77, которые заблаговременно заняли пусковые позиции на переднем крае наших войск. Они осуществили пуск шнуровых зарядов разминирования, тем самым проделав проходы в минных полях.

Далее, для развития наступления, во взаимодействии с армейской авиацией, был применен тактический воздушный десант. Десант высаживался с вертолётов Ми-8 посадочным способом под прикрытием боевых вертолетов Ми-24. Для исключения поражения средствами ПВО противника вертолеты применили индивидуальные средства РЭБ и тепловые ловушки.

В результате совместных действий разгром сил условного противника был завершен и войска восстановили положение по переднему краю, закрепившись на достигнутом рубеже. Также в ходе учения были отработаны мероприятия всестороннего обеспечения войск в полевых условиях.

Всего в проведении этапа учения ССУ «Запад-2021» на полигоне «Правдинский» в Калининградской области было задействовано более 300 единиц техники, более 20 летательных аппаратов, в том числе беспилотных и порядка 5 тыс. военнослужащих.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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