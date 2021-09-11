11.09.2021 (16:05)

Экипажи Су-27 морской авиации БФ уничтожили крылатые ракеты условного противника на учении «Запад-2021»

Пара дежурных истребителей была поднята в воздух с аэродрома Чкаловск в Калининградской области по команде дежурных сил ПВО.

Во время отработки эпизода летчики выполнили обнаружение выпущенных самолетами условного противника крылатых ракет, наведение на них управляемых авиационных ракет класса «воздух-воздух» и уничтожение.

Ракетные пуски проводились в четко определенном районе воздушных стрельб над морским полигоном Балтийского флота.

На период выполнения стрельб в районе морского полигона было ограничено движение для всех воздушных и морских судов.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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