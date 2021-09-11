11.09.2021 (15:31)

Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» Балтийского флота уничтожил отряд десантных кораблей условного противника в ходе ССУ «Запад-2021»

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» расчёты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Балтийского флота отработали нанесение ударов по отряду надводных кораблей условного противника.

Боевые машины с охранением осуществили марш из пункта постоянной дислокации в указанные позиционные районы, где расчётами отработаны развертывание пусковых установок, маскировка машин, организация охраны позиций с использованием, в том числе, беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с полученными целеуказаниями ракетчики провели электронные пуски противокорабельных крылатых ракет «Уран» по условным морским целям, а затем скрытно, за минимальное время, сменили позиции. Также военнослужащие отработали нормативы по погрузке и выгрузке крылатых ракет на пусковые установки в полевых условиях.

В эпизоде учения было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 30 единиц военной и специальной техники.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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