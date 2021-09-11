11.09.2021 (15:25)

Разведчики ЗВО применили КРУС «Стрелец» в ходе учения «Запад-2021» в Белоруссии

В Республике Беларусь в ходе этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» разведывательные подразделения танковой армии Западного военного округа совместно с белорусскими военнослужащими отработали задачи с применением комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Оснащённые КРУС «Стрелец» разведывательные группы, совершили многокилометровый марш в тыл условного противника, выполнили поиск районов размещения бронетехники, расположения пунктов управления, складов горючего и боеприпасов, а также железнодорожных станций разгрузки воинских эшелонов условного противника. Аппаратура позволила разведгруппе уточнить и передать точные координаты целей, по которым нанесли поражение артиллерийские подразделения и авиация.

Также разведывательные подразделения осуществили поиск и нейтрализацию незаконных вооружённых формирований, вскрыли нахождение схронов с оружием и боеприпасами, отработали расстановку «секретов», наблюдателей, снайперских пар, оборудование и маскировку скрытых позиций.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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