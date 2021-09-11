11.09.2021 (14:13)

Расчеты «Красух» и «Жителей» создали сплошное радиоэлектронное поле вокруг группировок войск на полигонах ЗВО

Специалисты радиоэлектронной борьбы Западного военного округа организовали маскировку и защиту полевых подвижных пунктов управления войсками в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021»

На полигонах ЗВО подразделения РЭБ проводят прикрытие пунктов управления и важных промышленных объектов, радиоэлектронную разведку и пеленгование источников излучения.

Расчеты РЭБ обеспечивают защиту полевых пунктов управления, связи, стартовые позиции ракетных комплексов, создавая помехи системам наведения ракет и авиации условного противника.

В особом порядке будут отработаны вопросы противодействия беспилотной авиации условного противника, основываясь на опыте перехвата вражеских дронов в ходе операции в Сирийской Арабской Республике.

Всего совместном стратегическом учении «Запад-2021» задействовано более 300 специалистов РЭБ ЗВО и свыше 50 единиц специальной техники, в том числе уникальные наземные комплексы «Красуха-С4», «Красуха-2.0», «Житель» и «Борисоглебск».

Совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад-2021» вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

В принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12800 человек (в т.ч. до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в т.ч. около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) задействовано в учении на территории Республики Беларусь.

В учении также участвуют около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

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