11.09.2021 (13:15)
Смотр конкурс на лучшее юнармейское объединение прошёл в Искитимском районе Новосибирской области
Смотр конкурс на лучшее юнармейское объединение прошёл в Искитимском районе Новосибирской области на базе Регионального учебного центра ДОСААФ России.
«Конкурс проводится с целью развития у молодёжи чувства патриотизма, повышения у учащихся знаний, умений и навыков по предмету «Военная начальная подготовка», пропаганды здорового образа жизни, привлечения учащейся молодежи к систематическим занятиям физической культурой», - сказал военный комиссар города Искитима Павел Дурандин, открывая мероприятие.
В конкурсе приняло участие 8 команд, которые продемонстрировали слаженность действий в составе отряда, исполнили строевые песни и продемонстрировали уровень физической подготовки в ходе спортивной эстафеты.
По окончании мероприятия военный комиссар города Искитима пригласил ребят для поступления в высшие военные образовательные учреждения МО РФ.