11.09.2021 (13:15)

Смотр конкурс на лучшее юнармейское объединение прошёл в Искитимском районе Новосибирской области

Смотр конкурс на лучшее юнармейское объединение прошёл в Искитимском районе Новосибирской области на базе Регионального учебного центра ДОСААФ России.

«Конкурс проводится с целью развития у молодёжи чувства патриотизма, повышения у учащихся знаний, умений и навыков по предмету «Военная начальная подготовка», пропаганды здорового образа жизни, привлечения учащейся молодежи к систематическим занятиям физической культурой», - сказал военный комиссар города Искитима Павел Дурандин, открывая мероприятие.

В конкурсе приняло участие 8 команд, которые продемонстрировали слаженность действий в составе отряда, исполнили строевые песни и продемонстрировали уровень физической подготовки в ходе спортивной эстафеты.

По окончании мероприятия военный комиссар города Искитима пригласил ребят для поступления в высшие военные образовательные учреждения МО РФ.

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