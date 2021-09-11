11.09.2021 (15:06)

Командные пункты воинских частей ЗВО на территории Республики Беларусь оснащены автоматизированной системой управления «Акация-М»

На полигоне «Обуз-Лесновский» в Республике Беларусь оборудованы передовые пункты управления полков Кантемировской дивизии в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021».

Каждый из них оснащен современными автоматизированными средствами управления, которые позволяют в кратчайшие сроки передать информацию с одного пункта управления на другой.

Автоматизированная система управления «Акация-М» способна передавать на командные пункты вышестоящего штаба информацию о текущем состоянии в подразделениях, наличии и расходе боеприпасов, состоянии техники и личного состава. Кроме того, проводится видеоконтроль работы должностных лиц пункта управления, что в значительной степени позволяет уменьшить время принятия решения на выполнение боевой задачи.

Передача информации осуществляется по радио и спутниковым каналам связи в закрытом режиме.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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