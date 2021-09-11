11.09.2021 (14:31)

Юнги Юнармии принесли клятву верности в стенах Центрального военно-морского музея

Учащиеся лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга принесли клятву верности Отечеству и юнармейскому братству в стенах Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Глубоко символично, что церемония прошла в дни торжества в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

После принесения клятвы юные моряки пополнили ряды Юнг Всероссийского общественного военно-патриотического движения, вступив в санитарно-эпидемиологический медицинский отряд Юнг Юнармии имени русского врача, гигиениста и полярного исследователя Леонида Михайловича Старокадомского.

С напутствием к юнармейцам обратились ветераны флота и представители общественных организаций.

Успехов, упорства и настойчивости ребятам пожелали почётные гости церемонии: участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, кавалер боевых орденов, командующий войсками Ленинградского военного округа генерал армии Валентин Бобрышев, ветеран Военно-морского Флота и Центрального военно-морского музея контр-адмирал Кирилл Тулин, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского общественного движения содействия улучшению качества жизни граждан и росту могущества «Сильная Россия» Игорь Лепехин, а также другие официальные лица.

Церемония завершилась исполнением гимна юнармейского движения и тематической экскурсией по залам Центрального военно-морского музея, посвященной святому благоверному князю Александру Невскому.

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