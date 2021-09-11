11.09.2021 (14:00)

В ходе ССУ «Запад-2021» подразделения ВДВ отработали высадку тактического воздушного десанта на аэродроме «Саваслейка» в Нижегородской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В ходе ССУ «Запад-2021» подразделения ВДВ отработали высадку тактического воздушного десанта на аэродроме «Саваслейка» в Нижегородской области

На аэродроме «Саваслейка» в Нижегородской области личный состав Ульяновского отдельного десантно-штурмового соединения, принимающий участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», приступил к практическим действиям по отработке действий в составе тактического воздушного десанта.

В рамках тактического эпизода десантники отрабатывают десантно-штурмовые действия и беспарашютное десантирование личного состава с использованием канатов и спусковых устройств из вертолетов армейской авиации, а также посадочным способом.

Кроме того, десантники тренируются осуществлять переброску вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ батарей гаубиц Д-30, а также легких специальных транспортных средств «Сармат», оснащенных автоматическими гранатометами АГС-17 и крупнокалиберными пулеметами «Корд».

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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