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11.09.2021 (13:30)

Танкисты 150-й мотострелковой дивизии ЮВО продемонстрировали ювелирное владение бронетехникой

Танкисты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) продемонстрировали ювелирное владение вверенной им штатной техникой – танками Т-72Б3.

Для гостей и своих сослуживцев на празднике, посвящённом Дню танкиста, лучшие экипажи танкового полка исполнили «танковый вальс». На ограниченном участке ритмично двигались одновременно четыре бронемашины. Расстояние между бортами соседних танков при этом сокращалось до полуметра. Примечательно, что мастерством вождения в полку овладели призёры армейского и окружного этапов конкурса «Танковый биатлон» «АрМИ-2021».

Кроме того, в праздничной программе гости праздника впервые увидели, как наводчики, управляя стволом башенного орудия с помощью системы управления огнём, забивали гвозди в бревно и рисовали графические объекты на холсте. Для рисования к стволу был прикреплён обычный фломастер.

В праздновании Дня танкиста смогли поучаствовать военнослужащие танковых подразделений дивизии, их жёны и дети. На территории рядом с расположением воинской части были оборудованы спортивно-развлекательные площадки, поле для пейнтбола и развернуты выставки с вооружением и военной техникой. Военные повара угощали всех участников праздника солдатской кашей и горячим чаем.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Южный военный округ , Праздники , Танки
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