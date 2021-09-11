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11.09.2021 (12:30)

Таймырских школьников посвятили в юнармейцы на борту боевого корабля Северного флота

Сегодня в городе Дудинка на борту флагмана арктической группировки Северного флота большого противолодочного корабля «Североморск» состоялась торжественная церемония приёма школьников Таймыра в ряды Юнармии.

Клятву юнармейцев принесли 50 юношей и девушек. Из них – 30 учащихся образовательных учреждений Дудинки и 20 школьников из города Норильска. Красные береты и значки – символы молодёжного движения – им вручил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

В завершение мероприятия военные моряки провели для юнармейцев экскурсию по большому противолодочному кораблю «Североморск» и устроили чаепитие со сладостями в кают-компании.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Юнармия
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