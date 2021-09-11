11.09.2021 (13:40)

Личный состав и техника ВДВ перебазированы из Рязани в Ульяновск в рамках ССУ «Запад-2021»

В ходе подготовки к активному этапу совместного стратегического учения вооруженных сил российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» подразделения парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России переброшены из Рязанской области в Ульяновск.

Ранее на аэродроме «Дягилево» в Рязани десантники осуществили загрузку в самолеты боевой техники, предназначенной для десантирования в рамках основного этапа учения.

«Личный состав подготовлен в полном объеме и готов выполнить любые поставленные задачи», - отметил перед вылетом командир парашютно-десантного батальона гвардии подполковник Дмитрий Томин.

Всего в ходе основного этапа ССУ «Запад-2021» десантникам предстоит осуществить десантирование более 300 военнослужащих и 30 единиц современных боевых машин десанта БМД-4М на площадку приземления «Житово» в Рязанской области из 23 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице