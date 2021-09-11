11.09.2021 (12:44)

Российские военнослужащие в ходе активной фазы на ССУ «Запад-2021» на полигоне «Брестский» заняли районы сосредоточения

Мотострелковые подразделения Западного военного округа, участвующие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», заняли районы ответственности и совместно с частями и соединениями вооруженных сил Республики Беларусь приступили к действиям по подготовке районов обороны на полигоне «Брестский».

Личный состав оборудовал район сосредоточения в инженерном отношении, развернул пункты управления и посты воздушного наблюдения, провел инженерную разведку и замаскировал район расположения подразделений.

Российскими военнослужащими развернуты посты охранения, проведены тренировки по отражению нападения дисперсионно-разведывательных групп условного противника. Подразделения снайперов отработали ряд вводных по организации оборудования своих огневых позиций.

Для прикрытия войск от средств воздушного нападения, наблюдения за воздушной обстановкой и организацией борьбы с низколетящими целями, беспилотными летательными аппаратами и вертолетами условного противника штатным подразделением противовоздушной обороны развернуты посты наблюдения с расчетами ПЗРК «Игла-С», который способен поражать воздушные цела на дальности до 4,5 километров.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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