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11.09.2021 (13:18)

Военнослужащие Преображенского полка ЗВО убыли в Мексику для участия в военном параде по случаю дня независимости

30 военнослужащих Отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа убыли в Мексику для участия в военном параде по случаю дня независимости страны.

Это уже не первый опыт участия военнослужащих полка в мексиканских военных парадах. Первый визит состоялся в 2010 году, когда Мексика отмечала 200-летие начала борьбы за независимость.

Всего в военном параде, который состоится 16 сентября примет участие несколько сотен военнослужащих из более чем десятка стран. В торжественном мероприятии также будет задействована военная техника от России стоящая на вооружении мексиканской армии.

Военнослужащие батальона почетного караула отдельного Комендантского Преображенского полка Западного военного округа в течении текущего года посетили уже 5 различных стран где приняли участие в торжественных мероприятиях, а также в ближайшее время отправятся в Южную Осетию где проведут занятия по обмену опытом.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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