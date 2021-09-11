11.09.2021 (13:18)
Военнослужащие Преображенского полка ЗВО убыли в Мексику для участия в военном параде по случаю дня независимости
30 военнослужащих Отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа убыли в Мексику для участия в военном параде по случаю дня независимости страны.
Это уже не первый опыт участия военнослужащих полка в мексиканских военных парадах. Первый визит состоялся в 2010 году, когда Мексика отмечала 200-летие начала борьбы за независимость.
Всего в военном параде, который состоится 16 сентября примет участие несколько сотен военнослужащих из более чем десятка стран. В торжественном мероприятии также будет задействована военная техника от России стоящая на вооружении мексиканской армии.
Военнослужащие батальона почетного караула отдельного Комендантского Преображенского полка Западного военного округа в течении текущего года посетили уже 5 различных стран где приняли участие в торжественных мероприятиях, а также в ближайшее время отправятся в Южную Осетию где проведут занятия по обмену опытом.