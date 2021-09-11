11.09.2021 (13:10)

Исторические боевые знамёна времён войны переданы в музеи Дальнего Востока и Севера

Минобороны России передал субъектам РФ в Восточном военном округе и Северном флоте исторические боевые знамена соединений и воинских частей, сформированных на Дальнем Востоке и Крайнем Севере и участвовавших в разгроме немецко-фашистских войск и милитаристской Японии.

Торжественная церемония прошла на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Эти знамена поднимали в атаку тысячи солдат, матросов и офицеров Красной Армии и флота. Их подвиги останутся примером беззаветного мужества, преданности Отчизне, взаимовыручки и братской дружбы, послужат нравственным ориентиром для молодежи, воспитанию на высоких идеалах патриотизма, глубокого уважения к героическому прошлому нашей страны», - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков на торжественной церемонии передачи знамён.

По его словам, во время Великой Отечественной войны 17 соединений и воинских частей, боевые знамена которых передаются сегодня, прошли славный боевой путь, награждены государственными наградами, а многим из них присвоены почетные наименования.

«Наш священный долг - бережно хранить и приумножать память о тех, кто принес Победу над фашизмом <…> Уверен, что боевые реликвии займут достойное место в музеях, как официальные символы, олицетворяющие честь, доблесть и славу нашей Родины и её Вооруженных сил», - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что решение Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу вернуть боевые исторические знамена из хранилищ Центрального музея ВС РФ в музеи боевой славы городов, «позволит людям увидеть овеянные славой реликвии вживую».

Минобороны России продолжит передавать боевые исторические знамена в музеи субъектов РФ.



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