11.09.2021 (12:15)

На Черноморском флоте прошла тренировка по действиям в кризисных ситуациях

В воинских частях и соединениях Черноморского флота (ЧФ) прошла тренировка по действиям личного состава при возникновении кризисных ситуаций.

Тренировка была проведена в соответствии с планом проверки дежурных смен, несущих круглосуточное боевое или оперативное дежурство на флоте.

По замыслу тренировки дежурным сменам соединений и воинских частей флота были объявлены различные вводные, моделирующие кризисные ситуации, в том числе возникновение пожара, аварийное происшествие с участием военной техники, стихийное бедствие, нападение на КПП и обнаружении подозрительных предметов на территории военных городков.

В ходе тренировки личный состав дежурных смен отработал алгоритмы действий от получения первичного доклада о происшествии до доклада командиру подразделения о выполненных поминутно мероприятиях и передаче управления специально разворачиваемой оперативной группе.

При оценке проведения тренировочного мероприятия учитывались такие показатели, как: время сбора и обобщения данных о кризисной ситуации, умение дежурных смен быстро принимать решения, правильное распределение ресурсов для эффективного управления действиями подчинённых и полное выполнение алгоритма согласно действующих нормативов.

Командование Черноморского флота оценило результат проведения тренировки на оценку «хорошо». Лучшие дежурные смены были поощрены и поставлены в пример в своих подразделениях.

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