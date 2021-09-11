11.09.2021 (11:46)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по тяжёлой атлетике

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по жиму штанги лежа, который состоялся в рамках годовой спартакиады между подразделениями.

По регламенту турнира, участники состязаний были разделены на семь весовых категорий: до 67,5 кг, до 75 кг, до 82,5 кг, до 90 кг до 100 кг, до 110 кг и до 125 кг. Помимо индивидуального состязания, во внимание принимался командный зачет, который складывался из семи лучших результатов команды.

По итогам состязания по жиму штанги лежа между подразделениями ОГРВ ПРРМ общекомандное первое место заняли военнослужащие роты охраны. Победителям и призерам были вручены медали и грамоты.

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