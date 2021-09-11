Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.09.2021 (11:46)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по тяжёлой атлетике

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по жиму штанги лежа, который состоялся в рамках годовой спартакиады между подразделениями.

По регламенту турнира, участники состязаний были разделены на семь весовых категорий: до 67,5 кг, до 75 кг, до 82,5 кг, до 90 кг до 100 кг, до 110 кг и до 125 кг. Помимо индивидуального состязания, во внимание принимался командный зачет, который складывался из семи лучших результатов команды.

По итогам состязания по жиму штанги лежа между подразделениями ОГРВ ПРРМ общекомандное первое место заняли военнослужащие роты охраны. Победителям и призерам были вручены медали и грамоты.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В эпизодах учения с войсками (силами) Балтийского флота активно задействованы комплексы БПЛА и боевые роботы
Российские миротворцы помогают решать проблемы с перебоями питьевой воды в Нагорном Карабахе
Расчеты ОТРК «Искандер» ЗВО совершат боевой пуск ракеты по заглубленному пункту управления условного противника на полигоне «Лужский» в Ленинградской области
Подразделения ПВО Западного военного округа заступили на дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»

Метки:
Западный военный округ , Миротворческие операции , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false