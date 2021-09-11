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11.09.2021 (11:38)

В главном гарнизоне РВСН проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Власихи

В главном гарнизоне РВСН проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Власиха.

По уже сложившейся традиции, торжества по случаю дня города начались с проведения спортивного праздника. Затем торжества переместились на площадь  Дворца культуры, где вниманию собравшихся была представлена обширная концертная программа с участием  творческих коллективов, ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» и Детской творческой студии ансамбля, приглашенных звезд российской эстрады, а также состоялось чествование в разных номинациях лучших жителей городка.

Праздничные мероприятия в главном гарнизоне РВСН продолжатся до самого вечера, и завершатся зрелищным  шоу барабанщиков, акробатическим джампер-шоу и выступлением артистов цирка. В конце вечера для жителей гарнизона пройдет праздничный салют.

Первые упоминания о деревне Костино, как ранее называлась Власиха, относятся к XVII веку. В октябре 1941 г. именно во Власихе был развернут штаб Западного фронта, откуда обороной Москвы руководил его командующий — генерал армии Г.К. Жуков, о чем сегодня напоминают мемориальные доски, установленные на Доме офицеров РВСН и здании Центрального узла связи РВСН, а также бюст легендарного полководца, открытый 9 мая 2000 г.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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