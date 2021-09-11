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11.09.2021 (11:32)

С военнослужащими Черноморского флота проведены занятия по финансовой грамотности

В целях повышения финансовой грамотности военнослужащих командованием соединений и воинских частей армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), совместно с сотрудниками профильных финансовых органов и представителей ведущих банков Республики Крым проведено занятие по безопасности в сфере денежного обращения.

Занятия по финансовой грамотности проведены в рамках Месячника противодействия коррупции.

Основными рассматриваемыми вопросами явились вопросы денежного довольствия различных категорий военнослужащих, получения и рефинансирования военной ипотеки, порядка получения и погашения кредитных обязательств по потребительским и другим видам кредитов, оформлении банковских карт военнослужащими и членами их семей.

Также работниками финансовых организаций была проведена разъяснительная работа по рефинансированию ипотечных кредитов, что позволит военнослужащим существенно сократить срок приобретения жилья.

Помимо этого в рамках Месячника с личным составом запланированы к проведению и будут проведены предупредительные и информационно-воспитательные мероприятия по профилактике борьбы с коррупцией, в том числе: беседы, социологические исследования, просмотры документальных фильмов и методические занятия с личным составом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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