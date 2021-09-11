11.09.2021 (11:15)

Командующий РВСН поздравил жителей главного гарнизона РВСН с днем образования ракетной столицы

«Власиха – это столица Ракетных войск стратегического назначения. Это город воинов, который объединяет всех, кто служит в РВСН, а также ветеранов, которые участвовали в строительстве боевых стартовых позиций, испытаниях новейших образцов вооружения и военной техники, непрерывно несли боевое дежурство, обеспечивая безопасность нашего Отечества», - отметил генерал-полковник Сергей Каракаев.

Также командующий РВСН отметил, что история городского округа связана с героической летописью нашей Родины. Именно на этой земле в грозные годы Великой Отечественной войны был сформирован штаб Западного фронта, откуда началось мощное контрнаступление под Москвой. В дальнейшем здесь сформирован Главный штаб РВСН, обеспечивший становление и развитие нового рода войск.

«Глубоко убеждён, что работа в интересах обеспечения боевой готовности РВСН и создания достойных условий жизни для жителей городского округа будет продолжаться. В этот праздничный день выражаю слова благодарности всем тем, кто трудится на благо столицы ракетчиков. Желаю всем жителям городского округа крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений и всего наилучшего», - добавил командующий.

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