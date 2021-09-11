11.09.2021 (09:30)

Залповым огнем по площадям отработали артиллеристы 58-й армии ЮВО на учении против береговых войск ЧФ на полигоне в Чеченской республике

Расчеты минометов «Сани», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» действовали во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в составе РОК, который разработан на основе опыта современных вооруженных конфликтов и включает в себя средства разведки, управления и огневого поражения.

Расчет беспилотного летательного аппарата провел разведку сил противника, затем передал их координаты на командный пункт, где было принято решение поразить цели с использованием РОК.

Артиллеристы выполняли огневое поражение целей используя нанесение как точечных ударов, так и массированный ракетный удар реактивными системами по площадям. В процессе огневого поражения отрабатывались задачи оперативной смены огневых позиций. Всего было выполнено около 70 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 7 км.

Действия реактивных дивизионов в составе РОК позволяли в режиме реального времени отслеживать точность артиллерийских ударов, корректировать огонь и оперативно управлять боевыми расчетами.

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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