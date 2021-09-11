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11.09.2021 (11:00)

Минобороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана боевые разведывательные машины

В соответствии с имеющимися договоренностями между президентами Российской Федерации и Республики Таджикистан продолжается поставка таджикистанской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи.

Министерство обороны Российской Федерации передало вооруженным силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты.

Торжественная церемония состоялась в Душанбе. От российской стороны в мероприятии принял участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Циндяйкин, от таджикской - заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-майор Хисрав Бобозода.

«На фоне нарастающей нестабильности вблизи южной границы Таджикистана мы совместными усилиями обеспечиваем безопасность наших государств. Это надежная и проверенная техника, которая повысит боевой потенциал вооруженных сил Республики Таджикистан и станет еще одним весомым аргументом в обеспечении обороны страны», - подчеркнул генерал-майор Евгений Циндяйкин.

В свою очередь генерал-майор Хисрав Бобозода отметил, что данное мероприятие является важным событием двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и поблагодарил Министерство обороны России и Центральный военный округ за помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана.

«Обеспечение безопасности и стабильности всегда занимало особое место в нашем многогранном сотрудничестве. Это та сфера, в которой наше сотрудничество и взаимодействие с учетом реалий сегодняшнего дня является наиболее актуальной», - сообщил Хисрав Бобозода. 

В завершении церемонии генерал-майор Евгений Циндяйкин передал заместителю министра обороны Республики Таджикистан генерал-майору Хисраву Бобозоде символический башенный ключ от бронированной разведывательной машины. 

Передача продукции военного назначения осуществляется в рамках выполнения Программы модернизации национальных вооруженных сил Таджикистана и значительно повысит их потенциал.
Российская сторона рассматривает указанную Программу в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикско-афганской границы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ , Международная деятельность , Таджикистан
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