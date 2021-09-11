11.09.2021 (09:00)

В Приморье экипаж танка исполнил знаменитую песню к 75-летию Дня танкиста

Обслуживание танка проводилось в соответствии с правилами эксплуатации находящейся на хранении военной техники, для которой предусмотрены контрольные пробеги по графику технической проверки.

Экипаж боевой машины посвятил песню празднованию Дня танкиста, который в этом году 12 сентября будет отмечаться в 75-й раз.

Легендарную военную песню «Три танкиста», автором слов которой является Борис Ласкин, а композитором - Братья Покрасс, военнослужащие исполнили после проведения регламентных работ по обкатке танка.

Накануне празднования Дня танкиста на территории воинской части открыли храм-часовню имени Святого воина Дмитрия Солунского.

Также в рамках Дня открытых дверей по случаю праздника жители и гости города Арсеньев смогли посетить музей на территории базы хранения, где расположено более 20 экземпляров восстановленной техники времён Великой Отечественной войны, включая легендарный фронтовой танк Т-34.

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