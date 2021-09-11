11.09.2021 (11:03)

В эпизодах учения с войсками (силами) Балтийского флота активно задействованы комплексы БПЛА и боевые роботы

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан», «Форпост» используются в ходе проведения подразделениями армейского корпуса Балтийского флота и подразделениями Воздушно-десантных войск розыгрыша эпизодов совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигонах «Правдинский» и «Хмелевка» Балтийского флота.

БПЛА активно применяются для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений.

За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными.

При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям, мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа М» на гусеничном шасси, вооруженные 4 гранатометами и пулеметом Калашникова.

Также робототехнические комплексы использовались для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, по легенде учения установленных представителями НВФ.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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