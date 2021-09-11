11.09.2021 (08:30)

В Забайкалье встретили чемпионов мира по «Танковому биатлону» 2021 года

Танкисты – члены сборной России прибыли в Читу в составе команды от ВВО, где на аэродроме «Домна» «Хлебом-солью» их встретили командование объединения, сослуживцы, военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра. В адрес чемпионов прозвучали поздравления с победой и приветственная речь.

Отметим, что военнослужащие из Забайкалья ежегодно принимают участие в международных военных играх по «Танковому биатлону» в составе сборной России. В этом году в конкурсе АрМИ-2021 "Танковый биатлон" от общевойсковой армии ВВО принимали участие тренер сборной – офицер отдела боевой подготовки штаба объединения – Ильнар Сагдеев, командир танка старшина – Александр Намсараев и наводчик-оператор старшина - Дашинима Галданов.

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