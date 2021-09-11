11.09.2021 (10:40)

Военные полицейские уничтожили условных диверсантов при попытке нападения на командный пункт 6-й армии ЗВО на учении «Запад-2021»

Подразделения военной полиции уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника при попытке нападения на командный пункт 6-й общевойсковой армии ЗВО в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» в Нижегородской области.

По замыслу учения, диверсионное подразделение условного противника, в роли которого выступили военнослужащие соединений специального назначения ЗВО, предприняло попытку проникнуть на командный пункт объединения, заминировать ключевые объекты командного пункта, нарушив работу системы коммуникаций.

Обнаружив нарушителей, в кратчайшие сроки военнослужащие охраны пунктов управления совместно с подразделениями военной полиции отразили атаку и блокирование ДРГ. Для создания максимально приближенной к боевой, были применены средства имитации, в том числе дымовые шашки и холостые боеприпасы.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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