Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.09.2021 (08:00)

Среднюю школу Хабаровска назвали в честь Героя Российской Федерации лётчика Романа Филипова

На территории школы состоялась торжественная церемония открытия мемориального бюста Романа Филипова.

С приветственным словом к гостям обратился временно исполняющий обязанности командующего армии ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Куликов, который отметил, что героический подвиг гвардии майора Романа Филипова увековечен в памяти миллионов Россиян и служит образцом истинной защиты Отечества, и беззаветного служения Родине.

В мероприятии также приняли участие офицеры штаба объединения ВВС и ПВО, ветераны военной службы, представители Правительства Хабаровского края, администрации города и кадеты.

Военнослужащие роты почетного караула показали красочное выступление с карабинами.

Торжественным маршем перед бюстом Романа Филипова прошли, отдавая воинские почести, знаменная группа и строй военнослужащих объединения ВВС и ПВО ВВО под аккомпанемент военного оркестра штаба округа.

После открытия мемориального бюста участники возложили цветы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Пилоты военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО ВВО отработали взлет и посадку в Хабаровском крае
В день великого церковного праздника военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили собор Рождества Христова
Инспекторы ВАИ ВВО Белогорского гарнизона провели ряд мероприятий в рамках акции «Осторожно! Дети!»
Военнослужащие Управления коменданта охраны заняли третье место на чемпионате ВС РФ по пожарно-спасательному спорту

Метки:
Памятники , Восточный военный округ , Торжественные церемонии
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false