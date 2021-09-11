11.09.2021 (08:00)

Среднюю школу Хабаровска назвали в честь Героя Российской Федерации лётчика Романа Филипова

На территории школы состоялась торжественная церемония открытия мемориального бюста Романа Филипова.

С приветственным словом к гостям обратился временно исполняющий обязанности командующего армии ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Куликов, который отметил, что героический подвиг гвардии майора Романа Филипова увековечен в памяти миллионов Россиян и служит образцом истинной защиты Отечества, и беззаветного служения Родине.

В мероприятии также приняли участие офицеры штаба объединения ВВС и ПВО, ветераны военной службы, представители Правительства Хабаровского края, администрации города и кадеты.

Военнослужащие роты почетного караула показали красочное выступление с карабинами.

Торжественным маршем перед бюстом Романа Филипова прошли, отдавая воинские почести, знаменная группа и строй военнослужащих объединения ВВС и ПВО ВВО под аккомпанемент военного оркестра штаба округа.

После открытия мемориального бюста участники возложили цветы.

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