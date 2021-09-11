11.09.2021 (10:33)

В рамках ССУ «Запад-2021» подразделения ПВО ВКС и ЗВО заступят на дежурство в новых позиционных районах

Подразделения ПВО Воздушно-космических сил и Западного военного округа, оснащенные зенитными ракетными системами С-400, а также зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены на новые позиции на полигоне «Ашулук» в Астраханской области в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Западного военного округа для наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил и средств противовоздушной обороны охраняемого района совершили многокилометровые марши из мест постоянной дислокации в новые позиционные районы.

Боевые расчеты средств РТВ и ЗРС С-400 по прибытии на новые позиции приступят к развертыванию, проведению технического обслуживания техники и заступят на боевое дежурство.

В ходе учения будут отработаны задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника. Соединения и воинские части авиации и ПВО отработают уничтожение различных целей, имитирующих крылатые ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, авиацию условного противника.

При обнаружении боевыми расчетами средств ПВО неопознанных воздушных целей для их классификации или условного применения средств поражения в воздух будут подниматься дежурные по противовоздушной обороне силы истребительной авиации.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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