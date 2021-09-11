11.09.2021 (07:30)
Пилоты военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО ВВО отработали взлет и посадку в Хабаровском крае
Каждый экипаж самолетов Ан-26 и Ан-12 совершил взлет на максимальной скорости разгона и минимально-возможной по протяженности взлетной полосе.
Также экипажи отработали посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу аэродрома.
Выполнение подобных полетных заданий направлено на совершенствование профессионального мастерства летчиков при возникновении нештатных ситуаций и позволяет поддерживать навыки пилотирования воздушных судов на высоком уровне при решении задач боевой подготовки.
Всего к полетам привлекалось более 30 экипажей самолетов военно-транспортной авиации.
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