11.09.2021 (06:30)
Военнослужащие ВВО отразили нападение уловного противника на военный объект в Приморье
По замыслу учения, условные диверсанты пытались проникнуть на территорию военного объекта через контрольно-пропускной пункт. Они предприняли попытку захвата склада и автоколонны с грузом. Поднятые по тревоге дежурные силы под прикрытием бронетранспортеров выдвинулись к назначенному месту и вступили в бой с «террористами». Им на помощь вышли подразделения усиления.
Далее, военнослужащие из стрелкового оружия уничтожили условного противника. После чего саперные подразделения провели инженерную разведку местности и обезвредили самодельные взрывные устройства. В роли условных террористов выступали военнослужащие бригады.
В ходе учения были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.
Учение прошло в одном из военных городков Уссурийска.