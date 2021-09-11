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11.09.2021 (06:30)

Военнослужащие ВВО отразили нападение уловного противника на военный объект в Приморье

По замыслу учения, условные диверсанты пытались проникнуть на территорию военного объекта через контрольно-пропускной пункт. Они предприняли попытку захвата склада и  автоколонны с грузом. Поднятые по тревоге дежурные силы под прикрытием бронетранспортеров выдвинулись к назначенному месту и вступили в бой с «террористами». Им на помощь вышли подразделения усиления.

Далее, военнослужащие из стрелкового оружия уничтожили условного противника. После чего саперные подразделения провели инженерную разведку местности и обезвредили самодельные взрывные устройства. В роли условных террористов выступали военнослужащие бригады.

В ходе учения были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.

Учение прошло в одном из военных городков Уссурийска.

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Метки:
Боевая подготовка , Антитеррор
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