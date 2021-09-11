Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.09.2021 (06:00)

В день великого церковного праздника военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили собор Рождества Христова

Он посвящен памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа. В народе этот день прозвали Головосеком..В этот день установлен строгий однодневный пост. Запрещается, есть мясо, рыбу, молочные продукты. Хлеб нарезают заранее, чтобы потом не ломать его руками. Веселиться, танцевать и петь в этот праздник – большой грех.

Мероприятие проходило с соблюдение всех эпидемиологических мер
и использованием средств индивидуальной защиты.

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на постоянной основе посещают кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске, участвуют
в церковных службах, обрядах крещения и венчаниях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Инспекторы ВАИ ВВО Белогорского гарнизона провели ряд мероприятий в рамках акции «Осторожно! Дети!»
В Калужской области представители Русской православной церкви провели тематическое занятие с военнослужащими авиаполка дальней авиации
Военнослужащие Управления коменданта охраны заняли третье место на чемпионате ВС РФ по пожарно-спасательному спорту
В филиале Военной академии МТО в Вольске состоялся молебен святому Иосифу Волоцкому и духовно-просветительская беседа с курсантами

Метки:
Религия , Восточный военный округ , Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false