11.09.2021 (06:00)
В день великого церковного праздника военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили собор Рождества Христова
Он посвящен памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа. В народе этот день прозвали Головосеком..В этот день установлен строгий однодневный пост. Запрещается, есть мясо, рыбу, молочные продукты. Хлеб нарезают заранее, чтобы потом не ломать его руками. Веселиться, танцевать и петь в этот праздник – большой грех.
Мероприятие проходило с соблюдение всех эпидемиологических мер
и использованием средств индивидуальной защиты.
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на постоянной основе посещают кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске, участвуют
в церковных службах, обрядах крещения и венчаниях.
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