11.09.2021 (06:00)

В день великого церковного праздника военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили собор Рождества Христова

Он посвящен памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа. В народе этот день прозвали Головосеком..В этот день установлен строгий однодневный пост. Запрещается, есть мясо, рыбу, молочные продукты. Хлеб нарезают заранее, чтобы потом не ломать его руками. Веселиться, танцевать и петь в этот праздник – большой грех.

Мероприятие проходило с соблюдение всех эпидемиологических мер

и использованием средств индивидуальной защиты.

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на постоянной основе посещают кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске, участвуют

в церковных службах, обрядах крещения и венчаниях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице