11.09.2021 (05:30)

Инспекторы ВАИ ВВО Белогорского гарнизона провели ряд мероприятий в рамках акции «Осторожно! Дети!»

Основной целью акции являлось повышение безопасности дорожного движения среди водителей, а также культуры и правил поведения школьников на дорогах общего пользования.

Инспекторы ВАИ провели лекции с водителями и владельцами личного автотранспорта в соединениях и воинских частях Белогорского гарнизона. Также лекции были проведены с детьми в школах и общеобразовательных учреждениях города.

Особое внимание в ходе проведения акции уделялось обучению детей в возрасте от 8 до 16 лет основам безопасности поведения на дороге, формированию навыков передвижения на общественном транспорте и вблизи оживленных улиц и магистралей.

Кроме того, инспекторы ВАИ напомнили военным водителям служебного и личного транспорта правила проезда участков вблизи школ и детских садов, а также раздали памятки.

Мероприятия в рамках акции «Осторожно, дети!» направлены на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военнослужащими-владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице