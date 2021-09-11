11.09.2021 (07:10)

Ульяновские десантники в ходе ССУ «Запад-2021» используют новое легкое специальное транспортное средство «Сармат-2»

Легкое специальное транспортное средство «Сармат-2» предназначено для перевозки личного состава до 3-х человек, различных грузов по всем видам дорог и местности, а также монтажа вооружения и военной техники – 12,7-мм пулеметов «Корд», автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Автомобиль «Сармат-2» имеет капотную компоновку, двухосную колесную формулу 4х4. Транспортное средство рассчитано на эксплуатацию в рабочих температурах воздуха от минус 20 до плюс 50 °С, может эксплуатироваться в горных районах на высоте до 3100 метров над уровнем моря, преодолевать перевалы высотой до 4500 метров, а также транспортиороваться по воздуху вертолетами армейской авиации на внешней подвеске и перевозить максимально допустимый груз до 600 кг при общей допустимой полной массе автомобиля около 2000 кг.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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