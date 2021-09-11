11.09.2021 (05:10)

Военнослужащие иностранных воинских контингентов выполнили боевые стрельбы из вооружения российской боевой техники на полигоне «Мулино»

Выполнение упражнений боевых стрельб происходило на танковой директрисе 333 Центра боевой подготовки боевой подготовки Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно- Морского Флота Западного военного округа.

Накануне учения военнослужащие иностранных государств получили от российских коллег необходимое для выполнения совместных учебно-боевых задач вооружение и военную технику, освоили навыки её эксплуатации и боевого применения в составе штатных экипажей, и проведением боевых стрельб завершают подготовку к участию в совместном учении.

«Я горжусь тем, что нахожусь сегодня здесь со своими солдатами», - заявил командир танкового батальона вооруженных сил Индии Джаг Джот. «Российская боевая техника очень хорошая, особенно нам нравятся танки, которые с удовольствием осваивает личный состав, чтобы добиться успеха в выполнении учебно-боевых задач совместно с нашими братьями из дружественных армий»,- рассказал он.

Отработали слаженность экипажей и успешно провели боевые стрельбы из штатного вооружения танков и БМП специалисты танковых и мотострелковых подразделений вооруженных сил Индии, Монголии и Армении.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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