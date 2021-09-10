10.09.2021 (23:45)

Танковые экипажи общевойсковой армии ЗВО отработали применение танковых засад на полигоне «Мулино» в Нижегородской области

По замыслу учения на полигоне «Мулино» танковые дозоры вышли за линию соприкосновения и встретили продвигающиеся силы противника встречным огнем 125-мм орудий. Для отработки тактических действий экипажи танков Т-72Б3 под прикрытием дымовых завес вышли из-под огня противника и оттянули основные силы бронетехники в глубь обороны своих войск для их поражения на дистанциях до 1500 метров.

Нестандартные подходы в тактике применения танковых экипажей позволяют создать новые методы обучения и реализовать комплексную систему подготовки танкистов для выполнения учено-боевых задач.

Массовое применение новых форм обучения танковых, мотострелковых и инженерных подразделений объединения будут широко применяться в ходе розыгрышей практических действий войск (сил) в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021».

Совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад-2021» вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

В ССУ «Запад-2021» принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12800 человек (в т.ч. до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в т.ч. около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) задействовано в учении на территории Республики Беларусь.

В учении также участвуют около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

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