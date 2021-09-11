11.09.2021 (04:05)

Экипаж ДЭПЛ «Дмитров» провел торпедные стрельбы в Балтийском море

Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленные задачи и провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условным морским целям, которые имитировали на допустимой безопасной дистанции корабли Балтийского флота.

Стрельбы выполнялись четырьмя практическими торпедами. После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды. Эффективность применения торпедного оружия экипажем подводной лодки будет оценена после получения данных о наведении торпед в условиях лаборатории.

Лодки проекта 877 («Варшавянки») являются самыми малошумными российскими субмаринами, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок получил уважительное прозвище «Чёрная дыра». Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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