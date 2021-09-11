11.09.2021 (03:00)

В ходе учения «Запад-2021» российские десантники впервые в истории ВДВ осуществили десантирование подразделений с использованием современных приборов ночного видения

Выброска 600 человек личного состава и 9 единиц техники десантно-штурмовых подразделений осуществлялась авиации из самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России в ночное время на высотах от 600 до 1 тыс. метров и проходила при неблагоприятных погодных условиях.

Координация действий десантируемых подразделений в воздухе и на площадке приземления «Кислово» под Псковом осуществлялась с использованием современных комплектов навигации и приборов ночного видения.

Перед высадкой десанта была проведена воздушная разведка объектов и позиций условного противника, после которой артиллеристы и экипажи самолетов оперативно-тактической авиации нанесли по ним массированный удар различными средствами огневого поражения.

После приземления десантники захватили аэродром условного противника с целью обеспечения высадки главных сил соединения, а затем совершили марш на штатной технике на полигон «Струги Красные» протяженностью около 100 километров, где им предстоит отработать рейдовые и десантно-штурмовые действия по захвату выгодного рубежа, уничтожению вновь выявленных объектов противника, ведению маневренной обороны и удержанию участка государственной границы.

Совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад-2021» вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

В ССУ «Запад-2021» принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12800 человек (в т.ч. до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в т.ч. около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) задействовано в учении на территории Республики Беларусь.

В учении также участвуют около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице