10.09.2021 (23:30)

Второй год подряд победителем чемпионата Вооружённых Сил РФ по футболу становится команда ВДВ

Победителями турнира стали представители Воздушно-десантных войск.

Четыре дня проходили напряженные игры между 6 командами, представляющими Центральный, Западный, Восточный и Южный военные округа, Воздушно-десантные войска и Военно-Морской флот.

За «бронзу» в заключительный день турнира дружина ЗВО билась с командой Восточного военного округа до последнего и одержала уверенную победу – 2:0.

Победитель чемпионата определился в игре между командами ВДВ и ЮВО. Десантники оказались явно сильнее, одолев соперника со счетом 3:1.

Лучшим тренером турнира был назван Алексей Семенов из команды ВДВ.

Также были объявлены лучшие игроки турнира. Ими стали:

Лучший вратарь – Алексей Бородин (ВДВ);

Лучший защитник -Дмитрий Пещеров (ЗВО);

Лучший полузащитник – Максим Дмитриев (ЮВО);

Лучший нападающий – Олег Коротков (ВВО);

Лучший бомбардир – Мотлахов Дмитрий (ВДВ).

Победителям вручили кубки, медали и памятные подарки.

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