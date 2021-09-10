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10.09.2021 (23:30)

Второй год подряд победителем чемпионата Вооружённых Сил РФ по футболу становится команда ВДВ

Победителями турнира стали представители Воздушно-десантных войск.

Четыре дня проходили напряженные игры между 6 командами, представляющими Центральный, Западный, Восточный и Южный военные округа, Воздушно-десантные войска и Военно-Морской флот. 

За «бронзу» в заключительный день турнира дружина ЗВО билась с командой Восточного военного округа до последнего и одержала уверенную победу – 2:0.

Победитель чемпионата определился в игре между командами ВДВ и ЮВО.  Десантники оказались явно сильнее, одолев соперника со счетом 3:1.

Лучшим тренером турнира был назван Алексей Семенов из команды ВДВ.

Также были объявлены лучшие игроки турнира. Ими стали:

  • Лучший вратарь – Алексей Бородин (ВДВ);
  • Лучший защитник -Дмитрий Пещеров (ЗВО);
  • Лучший полузащитник – Максим Дмитриев (ЮВО);
  • Лучший нападающий – Олег Коротков (ВВО);
  • Лучший бомбардир – Мотлахов Дмитрий (ВДВ).

Победителям вручили кубки, медали и памятные подарки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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