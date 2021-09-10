10.09.2021 (23:30)
Второй год подряд победителем чемпионата Вооружённых Сил РФ по футболу становится команда ВДВ
Победителями турнира стали представители Воздушно-десантных войск.
Четыре дня проходили напряженные игры между 6 командами, представляющими Центральный, Западный, Восточный и Южный военные округа, Воздушно-десантные войска и Военно-Морской флот.
За «бронзу» в заключительный день турнира дружина ЗВО билась с командой Восточного военного округа до последнего и одержала уверенную победу – 2:0.
Победитель чемпионата определился в игре между командами ВДВ и ЮВО. Десантники оказались явно сильнее, одолев соперника со счетом 3:1.
Лучшим тренером турнира был назван Алексей Семенов из команды ВДВ.
Также были объявлены лучшие игроки турнира. Ими стали:
- Лучший вратарь – Алексей Бородин (ВДВ);
- Лучший защитник -Дмитрий Пещеров (ЗВО);
- Лучший полузащитник – Максим Дмитриев (ЮВО);
- Лучший нападающий – Олег Коротков (ВВО);
- Лучший бомбардир – Мотлахов Дмитрий (ВДВ).
Победителям вручили кубки, медали и памятные подарки.
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