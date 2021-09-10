10.09.2021 (23:15)

Команда ВУНЦ ВВС «ВВА» - победитель чемпионата ВС РФ по военному троеборью

В завершающий день соревнований спортсмены состязались в кроссе на 3 км с выкладкой, победу одержал лейтенант из Западного военного округа Илья Тронин, с результатом 11 минут 23 секунды. Второе место занял рядовой из ВУНЦ ВВС «ВВА» города Воронеж Кирилл Мельников, показав результат 11 минут 24 секунды). Бронзовую медаль завоевал рядовой из Восточного военного округа Александр Донской.

Абсолютным победителем чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по военному троеборью стал рядовой из Восточного военного округа Руслан Тюкавин, набрав 3549 очков.

«Серебро» завоевал рядовой из ВУНЦ ВВС «ВВА» города Воронеж Кирилл Мельников (3228 очков). Третье место занял сержант из Восточного военного округа Анатолий Герасимов (3160 очков).

Команда ВУНЦ ВВС «ВВА» города Воронеж стала победителем чемпионата ВС РФ по военному троеборью, набрав 22327 очков. Второе место заняла команда Восточного военного округа (21463 очка). Третье место заняли спортсмены из Южного военного округа (18452 очка).

Начальник филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) Андрей Харин выступил с приветственным словом и поздравил победителей и призеров чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по военному троеборью.

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