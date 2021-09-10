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10.09.2021 (23:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА выиграл Кубок России по спортивной ходьбе

Участниками стартов стали сильнейшие ходоки страны, которые разыграли награды в нескольких возрастных группах – среди юношей и девушек до 16 и 18 лет, юниоров и юниорок до 20 и 23 лет. В программе состязаний старты на дистанциях от 3 до 20 км.

Золотую медаль соревнований завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Артем Селин из Магнитогорска. Дистанцию в 20 км армеец преодолел за 1 час 25 минут 40 секунд. Следом финишировали Алексей Ишмаметьев из Челябинской области (1:27:13) и Иван Бабуркин из Удмуртской Республики (1:28:22).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ЦСКА , Спорт , Спортивные роты
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