10.09.2021 (22:45)

Расчеты ОТРК «Искандер» ЗВО совершат боевой пуск ракеты по заглубленному пункту управления условного противника на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Применив квазибаллистическую ракету ОТРК «Искандер-М», боевые расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса ЗВО поразят заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности свыше 100 километров.

Ранее подразделения ракетной бригады ЗВО совершили комбинированный марш протяженностью более 50 километров из пункта постоянной дислокации на полигон «Лужский» в Ленинградской области. В назначенном позиционном районе военнослужащие оборудовали стартовые позиции, осуществили одиночные и групповые электронные пуски ракет.

Боевой пуск ракеты состоится в рамках проведения основного этапа практических действий войск (сил) совместного стратегического учения «Запад-2021». Объективные средства контроля проведут фото- и видеоконтроль поражения цели.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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