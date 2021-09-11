11.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы помогают решать проблемы с перебоями питьевой воды в Нагорном Карабахе

Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента доставили гуманитарный груз из Армении в Нагорный Карабах. Это емкости для хранения питьевой воды, которые так необходимы жителям Нагорного Карабаха в связи с перебоями питьевой воды. Специальный груз будет передан в школы и детские сады, находящиеся в отдалённых районах вблизи линии разграничения. Доставка осуществлена грузовыми автомобилями Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в сопровождении экипажа военной автоинспекции.

«Сегодня российскими миротворцами совместно с благотворительными организациями была осуществлена доставка гуманитарного груза из города Ереван в Нагорный Карабах», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

«Мы привезли 14 ёмкостей по 3 и 5 кубических метров, для питьевой воды, которые в ходе проведения гуманитарных акций в дальнейшем будут переданы в детские сады и школы Нагорного Карабаха, находящиеся на линии разграничения. Доставка груза производилась грузовым транспортом центра гуманитарного реагирования в сопровождении военной автоинспекции», - добавил Д.Тусиди.

За две недели военнослужащие гуманитарного центра миротворческого контингента совершили более 30 рейсов и обеспечили более 200-ми тоннами питьевой воды более 1,5 тыс. жителей г. Степанакерта.

Накануне при содействии российских миротворцев вблизи линии разграничения в Мартунинском районе Нагорного Карабаха была запущена водозаборная скважина, обеспечивающая подачу питьевой воды для более 2 тыс. жителей ближайших сёл. Российские миротворцы на всех этапах работ по восстановлению водоснабжения обеспечивали безопасность сотрудников водоканала. Специалисты водоканала выполнили профилактические мероприятия и установили автоматическую систему забора воды.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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