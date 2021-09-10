10.09.2021 (22:10)
Легкоатлетка ЦСКА – победительница финала «Бриллиантовой лиги»
Капитан ВС РФ Мария Ласицкене стала победительницей финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.
Армейская легкоатлетка преодолела планку на высоте 2,05 метра. Этот результат стал лучшим в истории турнира.
Второе место заняла украинка Ярослава Магучих - 2,03. Замкнула тройку лучших австралийка Никола Макдермотт - 2,01.
Спортсменка ЦСКА пробовала покорить высоту 2,07 м, но две попытки оказались неудачными.
Важно отметить, что Мария Ласицкене в пятый раз победила в финале «Бриллиантовой лиги».
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования