10.09.2021 (21:05)

Медицинские отряды специального назначения ЗВО задействованы на ССУ «Запад-2021»

Специальные медицинские подразделения задействуют в составе сводных отрядов ликвидации последствий кризисных ситуаций, сформированных в целях отработки учебных мероприятий по проведению карантинных мероприятий, эвакуации и лечению больных.

Помимо медицинских специалистов в составе отрядов отработают задачи по предназначению подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и военной полиции.

Кроме того, специалисты МОСН задействованы в реализации в районах проведения ССУ «Запад-2021», на задействованных в учении объектах и в местах размещения военнослужащих комплекса мер, принимаемых штабом руководства совместного учения, в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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