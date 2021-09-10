10.09.2021 (20:20)

На полигонах ЗВО в рамках ССУ «Запад-2021» расчеты «Триумфов» и «Панцирей» создали воздушные щиты для прикрытия группировок войск

Созданный щит противовоздушной обороны позволяет обнаружить, сопроводить и уничтожить воздушные цели условного противника, в том числе самолеты, ракеты, беспилотные летательные аппараты.

Совершив марш в районы проведения учения, расчеты дивизионов «Панцирь-С» и ракетных систем С-400 «Триумф» оборудовали позиции и организовали охрану объектов по периметрам позиционных районов. Военнослужащие подразделений ПВО отработали нормативы развертывания комплексов и перемещения в запасные позиционные районы.

Главной задачей расчетов ПВО Западного военного округа в ходе ССУ «Запад-2021» является прикрытие районов сосредоточения задействованных в учении войск от ударов авиации и крылатых ракет, средств дальнего радиолокационного обнаружения и постановщиков помех условного противника.

Совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад-2021» вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

В ССУ «Запад-2021» принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12800 человек (в т.ч. до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в т.ч. около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) задействовано в учении на территории Республики Беларусь.

В учении также участвуют около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

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