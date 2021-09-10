10.09.2021 (20:10)

В Новороссийске состоялся финал соревнований Лиги военно-патриотических клубов ДОСААФ

В городе-герое Новороссийске в рамках Армейских международных игр – 2021 состоялся финал соревнований Лиги военно-патриотических клубов. Он был проведен региональным отделением обороной организации на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ России во взаимодействии с краевым штабом ВВПОД «Юнармия». Восемь юнармейских команд из пяти городов и районов Кубани приняли участие в состязаниях по гребле на шлюпке (Ял-6), военизированной эстафете и в перетягивании каната.

Перед началом соревнований юные патриоты посетили выставку реликвий Новороссийского центра поисковых работ, а также познакомились с работой Клуба исторической реконструкции «Слобода».

Самым зрелищным этапом соревнований стали гонки на шлюпках Ял-6. Два полуфинала и финал по акватории Цемесской бухты определили победителей в этом виде состязаний.

В военизированной эстафете, состоящей из восьми этапов (бег в снаряжении, снаряжение магазина АК-74, бег в противогазе, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты на точность, переноска «раненого» и разборка/сборка автомата АК-74), были выявлены наиболее подготовленные команды юнармейцев.

Заключительным видом соревнований стало перетягивание каната, где ребята показали свою силу, выносливость и командный дух.

По итогам соревнований 1 место заняла команда Юнармейского поста № 1 города-героя Новороссийска, 2 место досталось команде «Центра военно-патриотического воспитания им. Героя России Г.Н. Трошева» из Славянска-на-Кубани, а почетное 3 место завоевала команда местного отделения Движения «Юнармия» города Анапа.

По окончании состязаний всем юнармейцам были вручены Сертификаты участника финального этапа соревнований Лиги военно-патриотических клубов ДОСААФ России АрМИ-2021. Победители и призеры были награждены Кубками, медалями и грамотами Регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края.

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