10.09.2021 (22:00)

В Белоруссии подразделения РХБ защиты гвардейской танковой армии ЗВО провели спецобработку военной техники и личного состава в ходе ССУ «Запад-2021»

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили комплекс задач по организации защиты войск с применением современных образцов техники в рамках совместного стратегического российско-белорусского учения «Запад-2021» на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновском в Брестской области Республики Беларусь.

Военнослужащие отработали задачи по ведению РХБ разведки местности, в том числе при движении на марше, с использованием новейших разведывательных химических машин РХМ-6, а также провели забор проб грунта и осуществили дозиметрический и химический контроль.

При обнаружении условно зараженного участка местности военнослужащие провели мероприятия по его обеззараживанию, а также специальной обработке личного состава, вооружения, техники с использованием универсальных станций специальной обработки на базе автомобилей КамАЗ.

Также специалисты РХБ защиты выполнили нормативы по аэрозольной маскировке, противодействию средствам наведения высокоточного оружия, а также по техническим средствам разведки.

Подразделения аэрозольного противодействия осуществили постановку дымовых завес с целью маскировки маршрутов передвижения войск, используя дымовые машины ТДА-М, способных устанавливать различные типы завес, в частности, горизонтальные и приподнятые, позволяющие обеспечить маскировку передвижения техники и личного состава при движении по мостам.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице