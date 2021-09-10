10.09.2021 (21:45)
Расчеты БпЛА Ульяновского соединения ВДВ отработали поиск и обнаружение объектов условного противника на ССУ «Запад-2021»
В ходе активного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино подразделения беспилотных летательных аппаратов Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения отработали задачи по поиску и обнаружению скрытых объектов условного противника.
В ходе выполнения задач расчеты БпЛА «Орлан-10» выполнили мероприятия по развертыванию беспилотных летательных аппаратов, их запуску с ограниченных площадок, провели воздушную разведку над лесистой местностью с целью обнаружения командных пунктов, фортификационных сооружений и огневых средств условного противника. Определить точные координаты расположения скрытых объектов помогла гиростабилизированная телевизионная камера с тепловизором, установленная на беспилотник.
Также были отработаны действия по одновременному управлению с наземного пункта несколькими БпЛА, в том числе, когда в качестве ретранслятора был использован один летательный аппарат, передающий сигнала управления отдаленным БпЛА.
Справочно:
Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.
Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.
Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.
Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.