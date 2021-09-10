10.09.2021 (21:45)

Расчеты БпЛА Ульяновского соединения ВДВ отработали поиск и обнаружение объектов условного противника на ССУ «Запад-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты БпЛА Ульяновского соединения ВДВ отработали поиск и обнаружение объектов условного противника на ССУ «Запад-2021»

В ходе активного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино подразделения беспилотных летательных аппаратов Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения отработали задачи по поиску и обнаружению скрытых объектов условного противника.

В ходе выполнения задач расчеты БпЛА «Орлан-10» выполнили мероприятия по развертыванию беспилотных летательных аппаратов, их запуску с ограниченных площадок, провели воздушную разведку над лесистой местностью с целью обнаружения командных пунктов, фортификационных сооружений и огневых средств условного противника. Определить точные координаты расположения скрытых объектов помогла гиростабилизированная телевизионная камера с тепловизором, установленная на беспилотник.

Также были отработаны действия по одновременному управлению с наземного пункта несколькими БпЛА, в том числе, когда в качестве ретранслятора был использован один летательный аппарат, передающий сигнала управления отдаленным БпЛА.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

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