10.09.2021 (20:45)

Инженеры ЗВО в рамках ССУ «Запад-2021» оборудовали в Нижегородской области полевые и подвижные пункты управления

Инженеры 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» оборудовали полевые и подвижные пункты управления.

При оборудовании полевого подвижного пункта управления в инженерном отношении отстроены фортификационные сооружения, применены различные виды маскировки, в том числе более 150 комплектов современных маскировочных сетей.

Фортификационное оборудование элементов полевого подвижного пункта управления велось с использование современных экскаваторов ЭОВ-3523 и применением новых способов монтажа. Устройство полевого электроснабжения пунктов управления осуществляется с применением современных электрогенераторов ЭД-1000 и ЭД-100.

Саперы провели инженерную разведку местности и объектов с применением современных средств переносных искателей неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», комплектов защиты сапера ОВР-3.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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